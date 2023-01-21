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Haberler Galeri Devremülk vurgunundan avukat çıktı! Sosyal medyadan pişkin uyarı | Yaşadığı lüks hayat şoke etti

Devremülk vurgunundan avukat çıktı! Sosyal medyadan pişkin uyarı | Yaşadığı lüks hayat şoke etti

Aydın merkezli 29 ilde jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanan 30 şüpheliden biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar oldu. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklanan Akar'ın, sosyal medyada ve bazı sitelerde 'dolandırılmayın' uyarısı yaptığı, geçen yılda 'Gayrimenkul hukuku' isimli bir kitap yazdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 08:29
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Devremülk vurgunundan avukat çıktı! Sosyal medyadan pişkin uyarı | Yaşadığı lüks hayat şoke etti

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

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Devremülk vurgunundan avukat çıktı! Sosyal medyadan pişkin uyarı | Yaşadığı lüks hayat şoke etti

Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi.

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Devremülk vurgunundan avukat çıktı! Sosyal medyadan pişkin uyarı | Yaşadığı lüks hayat şoke etti

Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplam 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

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Devremülk vurgunundan avukat çıktı! Sosyal medyadan pişkin uyarı | Yaşadığı lüks hayat şoke etti

106 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ocak'ta Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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Devremülk vurgunundan avukat çıktı! Sosyal medyadan pişkin uyarı | Yaşadığı lüks hayat şoke etti

Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de jandarmaya gelip, teslim olması ile birlikte gözaltı sayısı, 106 oldu. Jandarmadaki işlemeleri tamamlanan 106 şüpheliden 52'si ilk olarak adliyeye sevk edildi.