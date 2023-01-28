Ankara’da sahte kurye vurgunu! Teslim tutanağı altında milyonlarca lira dolandırdılar
Ankara’da sahte kuryeyle dolandırıcılık yapan 5 kişi polisinin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı. Özellikle yaşlı ve varlıklı kişileri, fatura altına pencere veya kes-yapıştır yöntemiyle senet yerleştiren dolandırıcıların 25 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi. Çete, özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığının cerrahi maske, kolonya gibi ürünlerin gönderildiğini ve teslim belgesinin imzalanması gerektiğini belirterek mağdurlardan imza aldıkları belirlendi. İşte kan dehşete düşüren sahte kurye vurgunun ayrıntıları...
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, mağdurların ikametlerine ya da iş yerlerine kargocu kılığında giderek kargo paketi gönderildiği izlenimi verdikleri ve mağdurların evraka imza atmalarını sağladıkları, evrakların altına senet koyarak pencere ya da kes-yapıştır yöntemiyle sahte senet düzenlediklerini belirledi. Yapılan tespitler üzerine; 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında; çok sayıda vatandaşı mağdur eden çetenin pencere yöntemiyle düzenlenen senetlerle yaklasik 25 milyon lira tutarında icra takip islemi başlattığı, bu icralarla mağdurların ev ve işyerlerine haciz işlemi uyguladıkları tespit edildi.
PANDEMİ DÖNEMİNİ FIRSATA ÇEVİRDİLER
Sabah'ın haberine göre, yapılan çalısmalarda; kendilerini kargocu olarak tanıtan çete üyelerinin özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığınca cerrahi maske, kolonya gibi ürünlerin gönderildiğini ve teslim belgesinin imzalanmasi gerektiğini belirterek mağdurlardan imza aldıkları belirlendi.
HEDEF YAŞLILAR!
Önceden tespit ettikleri varlıklı ve yaşlı vatandaşların ikametlerinde tek başına bulundukları zamanlar fırsat bilerek kargocu kılığında adreslerine gittikleri ortaya çıktı. Tanınmamak için kargo yeleği, maske, sapka gibi kiyafetler giydikleri ve teslim evraklarının imza kısmı kesilerek altına yapıştırılan ve dikkatli bakmadıkça görünmeyen senedin imzalatıldığı belirlendi.
Kendilerinden şüphe duyulduğu ve kurum kimliği sorulduğunda olay yerinden kaçtıkları, yakalanmamak amacıyla mernis adreslerinde oturmadıkları, dağ evi ya da yıkılacak gecekonduları mernis adresi olarak gösterdikleri ortaya çıktı.
TEHDİT ETTİLER
Baba ve 3 oğullarından oluşan suç çetesinin sahte senetle icra işlemlerini meslek haline getirerek yüksek miktarda haksiz kazanç elde ettikleri belirlendi. Mağdurları baskı ve tehditle sindirdikleri, korkuttuklan çok sayıda mağdurun şikayetçi olamadıkları ortaya çıktı. Çetenin başlattıkları icra takipleri ile ilgili tebligat evraklarının mağdurlara ulaşmaması ve itiraz süresinin dolamsı için tebligatlar kendilerinin belirledikleri adreslere yönlendirdikleri ve teblig belgelerini kendilerinin imzaladıkları belirlendi.
KOMŞUYA HAİN TUZAK!
Çete üyelerinden birinin site yöneticisi olduğu ve pencere yöntemi ile komşusunun imzasını alarak icraya verdiği ortaya çıktı.
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