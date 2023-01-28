Ankara’da sahte kurye vurgunu! Teslim tutanağı altında milyonlarca lira dolandırdılar

TEHDİT ETTİLER

Baba ve 3 oğullarından oluşan suç çetesinin sahte senetle icra işlemlerini meslek haline getirerek yüksek miktarda haksiz kazanç elde ettikleri belirlendi. Mağdurları baskı ve tehditle sindirdikleri, korkuttuklan çok sayıda mağdurun şikayetçi olamadıkları ortaya çıktı. Çetenin başlattıkları icra takipleri ile ilgili tebligat evraklarının mağdurlara ulaşmaması ve itiraz süresinin dolamsı için tebligatlar kendilerinin belirledikleri adreslere yönlendirdikleri ve teblig belgelerini kendilerinin imzaladıkları belirlendi.