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Suriye'de yürekleri ısıtan görüntüler! MSB paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Suriye’de yürekleri ısıtan görüntüler! MSB paylaştı

İstanbul'da yaşayan hayırsever Asiye Akkökler ile arkadaşlarının ördüğü atkı ve bereler, Suriye'de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı; MSB tarafından görüntüleri paylaşıldı.

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