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1245 gündür nöbetteler! Diyarbakır Anneleri'nin sayısı 356'ya yükseldi

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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1245 gündür nöbetteler! Diyarbakır Anneleri’nin sayısı 356’ya yükseldi

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, İstanbul'dan gelen Safiye İlhan ile Gülli Laçin'in katılımı ile 356'ya yükseldi.

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