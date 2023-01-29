29 Ocak 2023, Pazar
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MHP Amasya Mitingi | MHP lideri Devlet Bahçeli: Erdoğan’dan bu kadar mı korkuyorsunuz?
Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da düzenlenen "Aziz milletim sıra sende" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. “Seçim tarihi yaklaştıkça algı operasyonları düzenleniyor.” ifadelerini kullanan Bahçeli, 6’lı masaya sert eleştiriler yaptı.