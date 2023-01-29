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Deprem mi oldu? Van, Hatay... 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Deprem mi oldu? Van, Hatay... 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

Son dakika haberler... Az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye-İran sınır bölgesinde gerçekleşen depreme dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki deprem mi oldu? 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Saat 17.41'de meydana gelen deprem 4.8 şiddetinde meydana geldi. Peki deprem mi oldu? 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte Türkiye-İran sınır bölgesinde gerçekleşen depreme ilişkin detaylar...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 17.41'de gerçekleşen deprem ülkemizde Türkiye'deki çevre illerden de hissedildi.

TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

29.01.2023, 17:41:12 TSİ

Büyüklük: 4.8

Derinlik: 5.0 km

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.01.29 17:41:12 38.5977 44.8668 5.0 -.- 4.5 4.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.29 15:34:27 41.1905 24.8763 5.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
2023.01.29 14:05:05 38.7238 44.7607 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.29 13:22:36 38.5398 26.3985 18.9 -.- 2.4 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)
2023.01.29 12:07:24 37.4215 31.9858 8.2 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA)
2023.01.29 11:42:48 37.4302 31.9827 5.4 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA)
2023.01.29 11:21:11 39.4642 27.8270 7.2 -.- 2.0 -.- TASPINAR-(BALIKESIR)
2023.01.29 11:04:26 40.5793 27.2430 11.9 -.- 3.1 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)
2023.01.29 09:08:26 36.9530 27.5743 5.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)


2023.01.29 07:57:59 40.4107 28.8685 10.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2023.01.29 07:22:48 37.1740 35.9140 23.7 -.- 1.6 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA)
2023.01.29 06:48:05 38.3830 45.1705 3.5 -.- 3.9 -.- IRAN
2023.01.29 06:18:05 38.3895 45.1333 11.9 -.- 2.8 -.- IRAN
2023.01.29 06:09:08 37.0348 28.4002 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
2023.01.29 05:32:32 38.4517 45.1463 15.4 -.- 3.4 -.- IRAN
2023.01.29 04:16:00 39.1182 27.8043 8.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2023.01.29 03:45:44 39.3492 26.2688 11.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.01.29 03:37:40 38.4378 45.1193 14.8 -.- 2.9 -.- IRAN
2023.01.29 03:37:25 39.3160 26.2928 15.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.01.29 02:53:48 38.5743 44.8647 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.29 02:43:17 38.3765 27.2247 7.4 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
2023.01.29 02:34:27 38.5345 44.8948 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.29 02:27:20 38.3430 45.0723 14.2 -.- 3.6 -.- IRAN
2023.01.29 02:11:19 38.3358 45.1962 13.1 -.- 2.6 -.- IRAN
2023.01.29 01:49:21 39.5038 26.0598 18.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.01.29 01:28:13 38.5340 44.9412 5.0 -.- 3.6 -.- IRAN
2023.01.29 01:22:53 36.4255 27.6237 23.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2023.01.29 01:22:26 35.9003 25.3470 129.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.01.29 01:14:14 38.2833 38.7978 5.8 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2023.01.29 00:59:20 36.1425 28.7195 30.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2023.01.29 00:40:48 37.0858 28.3765 8.0 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

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