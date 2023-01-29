Deprem mi oldu? Van, Hatay... 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Saat 17.41'de meydana gelen deprem 4.8 şiddetinde meydana geldi. Peki deprem mi oldu? 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte Türkiye-İran sınır bölgesinde gerçekleşen depreme ilişkin detaylar...