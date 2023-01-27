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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'na Bursa'da vatandaşlardan sert tepki: Sen PKK'nın yanına git

Ekrem İmamoğlu'na Bursa'da vatandaşlardan sert tepki: Sen PKK'nın yanına git

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki sorunlara çözüm olmak yerine, cumhurbaşkanlığı adaylığını alabilmek için Anadolu'ya çeşitli geziler düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'ya giden ve buradaki ziyaretleri tepkilere neden olan İmamoğlu, eleştirileri kulak arkası edip bugün de Bursa'ya gitti. Burada esnaf ve vatandaşların sert tepkisiyle karşılaşan İBB Başkanı, bazı ziyaretlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı. HDP ile yakın bir duruş sergileyen ve PKK iltisaklı kişileri işe aldığı ortaya çıkan İmamoğlu'na Cuma namazı sonrası bir vatandaş, "Sen PKK'nın yanına git" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 18:16
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Ekrem İmamoğlu’na Bursa’da vatandaşlardan sert tepki: Sen PKK’nın yanına git

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile iş birliği yaparak Anadolu'da adaylık turlarına başlayan Ekrem İmamoğlu'nun son durağı Bursa oldu.

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Ekrem İmamoğlu’na Bursa’da vatandaşlardan sert tepki: Sen PKK’nın yanına git

CHP yönetimindeki Gemlik, Nilüfer ve Mudanya ilçelerini ziyaret etmek üzere erken saatlerde kente giden İmamoğlu, Cuma namazını Ulucami'de kılmak için Bursa şehir merkezine de uğradı.

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Ekrem İmamoğlu’na Bursa’da vatandaşlardan sert tepki: Sen PKK’nın yanına git

Ezan okunduğu sırada Ulucami'ye gelen İmamoğlu'nu cami girişinde partiden bir grup karşıladı.

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Ekrem İmamoğlu’na Bursa’da vatandaşlardan sert tepki: Sen PKK’nın yanına git

CUMA NAMAZI SONRASI İMAMOĞLU'NA TEPKİ: "PKK'NIN YANINA GİT SEN"

Cuma namazı sonrası cami cematiyle de görüşen İmamoğlu'na cemaat içiresinden bir vatandaş tepki gösterdi. İmamoğlu'na, "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" ifadelerini kullanınca korumalar araya girdi.

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Ekrem İmamoğlu’na Bursa’da vatandaşlardan sert tepki: Sen PKK’nın yanına git

Dışarıya çıkarılan yaşlı adam cami çıkışında da tepki göstermeye devam edince kalabalık tarafından yuhalandı. Bu sırada camiyi boşaltan cemaat ile İmamoğlu'nun çıkışını bekleyen partililer arasında zaman zaman gerginlik ve sözlü sataşmalar yaşandı.