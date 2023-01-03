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Sinan Akçıl o sözleri affetmedi! Ekşi Sözlük için harekete geçti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Sinan Akçıl o sözleri affetmedi! Ekşi Sözlük için harekete geçti

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Akçıl, 'Hakaretler nedeniyle psikolojim bozuldu' diyerek kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Savcılık soruşturma başlattı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla kez hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcı, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıların yazdığı paylaşımlarda hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ünlü şarkıcı şikayet dilekçesinde kendisi hakkında yapılan yorumlarda, kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını ileri süren Akçıl'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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