Sinan Akçıl o sözleri affetmedi! Ekşi Sözlük için harekete geçti
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Akçıl, 'Hakaretler nedeniyle psikolojim bozuldu' diyerek kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Savcılık soruşturma başlattı.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla kez hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.
Ünlü şarkıcı, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıların yazdığı paylaşımlarda hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.
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