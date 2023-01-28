Muhalefetin "gençler bizi istiyor" algısı karşılık bulmadı! Başkan Erdoğan'ın etrafında birleştiler

3 AYDA BİR DEĞİL HER AY

2002 yılında iktidara gelen AK Parti, ilk senesinde KYK burs ve kredilerinin 3 ayda bir değil, her ay ödenmesini sağladı.

2003 yılında başlatılan "Haydi Kızlar Okula" kampanyası ile 250 bin çocuk okullu oldu. Aynı sene tarihte ilk kez ders kitapları ücretsiz dağıtıldı. 2004 yılında Türkiye, Erasmus programına girdi.