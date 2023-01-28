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İran'da büyük deprem: Van da sallandı

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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İran’da büyük deprem: Van da sallandı

AFAD, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Van'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TSİ 21.14'te İran'ın Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 6.49 kilometre altında meydana geldi.

VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Büyük sarsıntının Van'ın Saray ve Başkale ilçelerinde de hissedildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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