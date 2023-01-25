SON DAKİKA! Muğla’da deprem şiddeti ve merkez üssü! Antalya, Aydın, Denizli’de deprem mi oldu? SON DEPREMLER

Muğla'da deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Saat 15.37'de yerin 30 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7, AFAD ise 5.4 olarak duyurdu.

Deprem merkez üssü;

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Akdeniz olarak kayıtlara geçen deprem, Muğla başta olmak üzere Antalya, Aydın ve Denizli illerinde de hissedildi.

A HABER DEPREM BÖLGESİNDE

A Haber muhabiri Vural Efecik deprem bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Efecik, "Biz bölgede depremi biraz güçlü hissettik. Bazı iş yerlerinde ve alışveriş merkezlerindeki malzemelerin de raflardan düştüğü yönünde bilgiler geliyor şu an itibariyle Marmaris'te. Panik kısa süreli oldu. Bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtelim." ifadelerini kullandı.