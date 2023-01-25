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SON DAKİKA! Muğla'da deprem şiddeti ve merkez üssü! Antalya, Aydın, Denizli'de deprem mi oldu? SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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SON DAKİKA! Muğla’da deprem şiddeti ve merkez üssü! Antalya, Aydın, Denizli’de deprem mi oldu? SON DEPREMLER

Son dakika... Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.37'de yerin 30 kilometre altında gerçekleşen deprme, Muğla başta olmak üzere Antalya, Aydın ve Denizli illerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz bildiri yapılmadı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 25 Ocak son depremler listesi...

Muğla'da deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Saat 15.37'de yerin 30 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7, AFAD ise 5.4 olarak duyurdu.

Deprem merkez üssü;

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Akdeniz olarak kayıtlara geçen deprem, Muğla başta olmak üzere Antalya, Aydın ve Denizli illerinde de hissedildi.

A HABER DEPREM BÖLGESİNDE

A Haber muhabiri Vural Efecik deprem bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Efecik, "Biz bölgede depremi biraz güçlü hissettik. Bazı iş yerlerinde ve alışveriş merkezlerindeki malzemelerin de raflardan düştüğü yönünde bilgiler geliyor şu an itibariyle Marmaris'te. Panik kısa süreli oldu. Bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtelim." ifadelerini kullandı.

DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük bir deprem oluşturabilir. Dalma batmaya bağlı olarak gelişen bir deprem. Volkanik kökenli bir deprem değil. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Bunu bilme şansımız yok. Ama potansiyel olarak burası 9'a varan büyük depremler üretme kapasitesine sahip bir yer." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER (25 OCAK 2023)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.25 15:37:07 35.8503 28.4935 30.3 -.- 5.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 14:13:00 36.7290 38.3450 3.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.25 13:38:35 36.8727 39.1255 3.3 -.- 1.6 -.- YAYGILI-HARRAN (SANLIURFA) İlksel

2023.01.25 12:48:29 39.3650 26.2462 12.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 12:41:45 36.2387 33.7030 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.01.25 11:57:27 39.5832 29.3900 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.01.25 11:52:28 39.3780 26.2533 5.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.25 11:30:17 36.0333 29.0625 17.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 11:22:15 39.3703 40.6813 5.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.01.25 11:06:24 37.8240 36.0778 3.3 -.- 2.2 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.01.25 10:40:59 37.9810 27.1808 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.25 10:40:20 38.4062 27.3022 10.4 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.25 10:27:47 40.5170 32.9443 7.6 -.- 1.6 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2023.01.25 10:06:12 35.2425 25.1953 2.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.25 09:20:42 40.6770 30.4037 15.7 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.25 09:12:11 39.2113 26.7248 5.0 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2023.01.25 09:06:11 37.8462 36.0493 6.9 -.- 2.7 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.01.25 08:31:29 38.5320 44.6412 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.25 08:21:23 37.7893 36.1017 1.4 -.- 2.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.01.25 07:20:40 39.3655 26.2687 6.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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