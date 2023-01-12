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İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlama!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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İstanbul Bağcılar’da iş yerinde patlama!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir  iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.

Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.

Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

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