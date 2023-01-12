İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlama!
YAŞAM DHA
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.
Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.
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