22 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kocaeli'de doğalgaz borusu patladı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Son dakika: Kocaeli'de doğalgaz borusu patladı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Kocaeli’de doğalgaz borusu patladı: 2’si ağır 5 kişi yaralandı

SON DAKİKA | Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.








A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA