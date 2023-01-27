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'Selin Ciğerci evlat edindi' iddiasına bakanlıktan yalanlama! Soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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’Selin Ciğerci evlat edindi’ iddiasına bakanlıktan yalanlama! Soruşturma başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddialarına ilişkin açıklama geldi. Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapmadıkları belirtilirken Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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