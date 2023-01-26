Başkan Recep Tayyip Erdoğan Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu’yu ağırladı

BAŞKAN ERDOĞAN DACIC'İ KABUL ETTİ

Bu görüşme sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.