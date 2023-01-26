Başkan Recep Tayyip Erdoğan Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu ağırladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Daha sonra Başkan Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i ağırladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu ağırladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN DACIC'İ KABUL ETTİ
Bu görüşme sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
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