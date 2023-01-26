Tele 1'de 28 Şubat kafası! YSK Başkanı Ahmet Yener'in imam hatipli olması rahatsız etti: "Böyle bir model oluşmaya başladı"

YANARDAĞ İMAM HATİPLERE NEFRET KUSTU: "BÖYLE BİR MODEL OLUŞMAYA BAŞLADI"

Bu sözler sonrasında araya giren Yanardağ ise, "Kaç tane yüksek yargı organı var. Danıştay, Sayıştay, Yargıtay ve YSK... En üstte Anayasa Mahkemesi var tabi. Dört yüksek yargı kurulu en son itiraz mercii temyiz görevi görüyor. Yüksek yargı kurumundan ikisinin başkanının kardeş olması enteresan." diye konuştu.

2021'en bu yana Sayıştay Başkanı görevini yürüten Metin Yener'i hedef alan Yanardağ, "Metin Yener'e baktım. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuş. Siyasal bilgiler de hukuk dersi almış olabilirler. 1972 doğumlu, oldukça genç. Gazi Üniversitesi öncesindeki eğitiminden hiç söz edilmemiş. O da imam hatipli olabilir. Bunun önü açıldı artık olabilir" ifadelerini kullandı.

İmam hatip mezunlarının yüksek görevlere geldiğine vurgu yapan Yanardağ, "Böyle bir model oluşmaya başladı" diyerek rahatsızlığını bir kez daha dillendirdi. Sözlerinin devamında YSK Başkanı'nı bir kez daha hedef alan Yanaradağ, "Özel bir biçimde kayrılıp tırmandırıldığına dair iddialar var." diye konuştu.