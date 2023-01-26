Tele 1'de 28 Şubat kafası! YSK Başkanı Ahmet Yener'in imam hatipli olması rahatsız etti: "Böyle bir model oluşmaya başladı"
CHP tarafından fonlanan Tele 1'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program ortağı Emre Kongar, YSK Başkanlığına seçilen Ahmet Yener ve kardeşi üzerinden imam hatip liselerine nefret kustu. Yener kardeşlerin eğitim hayatlarını araştırdıklarını söyleyen ikili, "İyi bir eğitim almış olabilirler" kılıfına sığınıp, iki ismin de görevlere iktidar eliyle tırmandırıldığını öne sürdü. 28 Şubat dönemini aratmayan bir algıyla yaşananları sorgulayan Yanardağ, "İmam hatiplilerin görev aldığı böyle bir model oluşmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Ahmet Yener seçildi. Yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK Başkanı oldu.
TELE 1'DE 28 ŞUBAT KAFASI HORTLADI! YSK BAŞKANI AHMET YENER'İN İMAM HATİPLİ OLMASI RAHATSIZ ETTİ
Yener'in YSK Başkanı olması, CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program ortağı Emre Kongar'ı rahatsız etti.
Yener'in imam hatip lisesi mezunu olduğunu söyleyen Kongar, "İlginç görüntüler ortaya çıkıyor. YSK Başkanı muhakkak iyi bir hukukçudur kuşkum yok. Çok iyi bir eğitim görmüş, hukuk fakültesi mezunu tabi imam hatipten bu fakülteye gitmiş. Daha da ilginç bir tarafı var." diye konuştu.
ERDOĞAN'IN 2014 SEÇİMLERİNDE KAZANMASINI YSK'YA BAĞLADI
YSK başkanının imam hatip mezunu olmasını hazmedemeyen Kongar, "2014 seçimlerinde herkes 'Ekmek için Ekmeleddin' diye aday olur mu dedi, onun da etkisi olabilir tabi de oradaki sorun Recep Tayyip Erdoğan gibi demir pençeli bir başbakanın görevlerinden istifa etmeden aday olmasıdır. Sorumlusu da YSK'dır." diyerek Başkan Erdoğan'ın adaylığının 'legal' olmadığını öne sürdü.
YANARDAĞ İMAM HATİPLERE NEFRET KUSTU: "BÖYLE BİR MODEL OLUŞMAYA BAŞLADI"
Bu sözler sonrasında araya giren Yanardağ ise, "Kaç tane yüksek yargı organı var. Danıştay, Sayıştay, Yargıtay ve YSK... En üstte Anayasa Mahkemesi var tabi. Dört yüksek yargı kurulu en son itiraz mercii temyiz görevi görüyor. Yüksek yargı kurumundan ikisinin başkanının kardeş olması enteresan." diye konuştu.
2021'en bu yana Sayıştay Başkanı görevini yürüten Metin Yener'i hedef alan Yanardağ, "Metin Yener'e baktım. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuş. Siyasal bilgiler de hukuk dersi almış olabilirler. 1972 doğumlu, oldukça genç. Gazi Üniversitesi öncesindeki eğitiminden hiç söz edilmemiş. O da imam hatipli olabilir. Bunun önü açıldı artık olabilir" ifadelerini kullandı.
İmam hatip mezunlarının yüksek görevlere geldiğine vurgu yapan Yanardağ, "Böyle bir model oluşmaya başladı" diyerek rahatsızlığını bir kez daha dillendirdi. Sözlerinin devamında YSK Başkanı'nı bir kez daha hedef alan Yanaradağ, "Özel bir biçimde kayrılıp tırmandırıldığına dair iddialar var." diye konuştu.
TELE 1'DE "İMAM HATİPLER KAPATILSIN" ÇAĞRISI
Yanardağ'ın bugün "İmam hatiplerin önü açıldı artık bunlar olabilir" diyerek görüşlerini perdelemeye çalıştığı Tele 1'de geçtiğimiz aylarda büyük bir skandal yaşanmıştı.
CHP milletvekilliğinden istifa edip Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen Sera Kadıgil, Yanardağ'ın yayın yönetmeni olduğu ekranda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini savunmuştu.
Söz konusu yayın nedeniyle Tele1'in, 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Yayın hizmetler, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK tarafından, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verilmişti.
AK PARTİ SEÇMENİNİ 'GERİCİLİKLE' SUÇLAMIŞTI
Yanardağ, geçtiğimiz aylarda kalem aldığı "TÜRKİYE'NİN TARİHSEL DÖNEMECİ!" başlıklı yazıda Cumhur İttifakı seçmenine hakaret dolu söylemlerde bulunmuştu.
2023 seçimlerini 'tarihsel bir hesaplaşma' olarak gören Yanardağ, Cumhur İttfakı'nın kazanması durumunda Türkiye'nin Emevi yobazlığına teslim olacağını iddia edip "Türkiye ya modern dünyanın bir parçası olacak ya da İslam dünyasının hala aşamadığı ortaçağın karanlığına sürüklenecektir. İkilem basitçe budur" ifadelerini kullanmıştı.
İSLAM DÜNYASINA 'ORTA ÇAĞ' KARANLIĞI BENZETMESİ
İslam dünyasını Orta Çağ karanlığı ile eş tutup AK Parti seçmenini 'gerici' olarak damgalayan Yanardağ, "Türkiye dinci gericiliği aşamaz ise, hibrit bir rejime ve topluma sürüklenerek en iyi olasılıkla Pakistanlaşacaktır" sözleriyle adeta nefret kusmuştu.
HAPŞIRIK ÜZERİNDEN İSLAM NEFRETİ
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında hapşırdı. Beraber program yaptığı Emre Kongar, "Çok yaşa" ifadelerini kullandı ve bu söylemin yasaklandığını savunarak iktidara yüklendi.
"Yok efendim, 'çok yaşa, günaydın' demeyecekmişiz. Selamünaleyküm diyecekmişiz" ifadelerini kullanınca Yanardağ araya girip skandal ifadeler kullandı. 'Selamünaleyküm'ün Yahudi dilinden gelme olduğunu savunan Yanardağ, "Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. 'Bütün barış üzerine olsun' demek ve bunda bir kutsiyet yok." diye konuştu.
RAMAZAN BAYRAMI'NI HEDEF ALDILAR
'Şeker Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na çevrildiğini iddia eden Yanardağ, AK Parti iktidarının ise sırf bu nedenden dolayı 12 Eylül cuntacı zihniyetin devamı olduğunu savundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Al Sancak dizisi 2.BÖLÜM İZLE! TRT 1 Al Sancak yeni bölüm FULL izle! Al Sancak SON BÖLÜM...
- Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler?
- 25 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi program birinci oldu? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Survivor...
- Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri...
- REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...
- Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...
- Gelinim Mutfakta final mi, bitiyor mu? Gelinim Mutfakta ara final ne zaman? BÜYÜK ÖDÜL ne olacak?
- Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...
- Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?
- Dersler Şubat'ın kaçında başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı!
- EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...