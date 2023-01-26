Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den A Haber'de flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, "Asgari ücrete ara zam olur mu?" , "EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?" sorularına net yanıtlar verdi. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme dair A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
VEDAT BİLGİN'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:
EKONOMİ YORUMU
Türkiye'nin makro göstergelerine baktığımız zaman ekonomideki gelişmelerin bazı beklentilerin çok üstünde olduğunu söylememiz gerekir. Her şeyden önce ekonominin en temel göstergesi büyümedir. Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır. Pandemi sürecinden çıkışta da dünyanın en hızlı büyüyen 2. ekonomisi olduk. Çinden sonra en hızlı büyüyen Türkiye oldu. Bu büyüme olayı tesadüfü değildir. Büyüme Türkiye'nin üretim faktörleri arasındaki ilişkiyi ekonomi politikasında iyi dizayn ettiğini ve netice aldığını göstermektedir.
IMF programları istikrarsızlık getirir.
Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü.
Girişimcilerimiz kalkınmada başroldedir.
ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİR Mİ?
Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde.
"ENFLASYONUN YÜZDE 20'LERE GERİLERE DÜŞTÜĞÜ BİR ORTAM VAR"
Yılsonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karışılacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır.
Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ
Asgari ücrette üçlü imzayı arzu ederdik. Pazarlık her zaman işçilerimize kazandırır.
140 BİN PERSONELE KADRO YOLU
Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.
Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız.
Kamu da daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.
EYT'DEN SON DURUM NE?
EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesindedir. EYT için 9 Eylül 1999 tarihinde bir esneme olmaz.
Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır.
EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.
GEÇİCİ İŞÇİLERİN DURUMU
Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.
SENDİKA MESAJI
Sendikalaşmanın Türkiye'nin demokrasisine yapacağı katkı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeyi açıklayacağız.
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