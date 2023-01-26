Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den A Haber’de flaş EYT ve asgari ücret açıklaması

ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİR Mİ?

Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde.

"ENFLASYONUN YÜZDE 20'LERE GERİLERE DÜŞTÜĞÜ BİR ORTAM VAR"

Yılsonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karışılacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır.

Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Asgari ücrette üçlü imzayı arzu ederdik. Pazarlık her zaman işçilerimize kazandırır.