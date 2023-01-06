06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail-Filistin gerginliği BM Güvenlik Kurulu'na taşındı

İsrail-Filistin gerginliği BM Güvenlik Kurulu'na taşındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2023
ABONE OL
İsrail-Filistin gerginliği BM Güvenlik Kurulu’na taşındı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in 3 Ocak’ta Mescid-i Aksa’yı gezmesi sonrasında yükselen gerilim, Birleşmiş Miletler (BM) Güvenlik Konseyi acil durum toplantısına taşındı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Khalid Khiari, dünkü toplantıda ülkelerin BM elçilerini bilgilendiren bir sunum yaparak Batı Şeria’da tırmanan gerileme dikkat çekti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA