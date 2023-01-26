Gazeteci Latif Şimşek’i darbeden sanığa 3 yıla kadar hapis istemi

SAVCI İKİ SUÇTAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olay günü şikayetçiye yumruk atarak yaraladığı ve küfür ettiği gerekçesiyle "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplam 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tehdit suçundan ise beraatini talep etti.

"MAALESEF VURDUM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Emrah Topal, "Tehdit ve hakaret etmedim. Sadece maalesef olmaması gereken bir şeyi yaptım ve müştekiye vurdum. Diğer suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı süre talep ederek müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.