Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Van Gölü açıklaması: Hep mavi kalacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Van Gölü'müz hep mavi kalacak. Dünyanın incisi Van Gölü'müzü korumak, en güzel haliyle geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı" dedi.