Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?

Son dakika:İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partisinden istifa etti. Paçacı, Altılı Masa toplantısının sürdüğü sırada İYİ Parti Binasını terk etti. Cihan Paçacı, 'Parti kurulları Kemal Bey'i onaylayacak durumda değil.' ifadelerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Haberin duyurulmasının ardından vatandaşlar, konuya dair detayları merak ediyor. İşte, detaylar...