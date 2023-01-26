Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?
Son dakika haberine göre; Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Cihan Paçacı, bugün bir gazetede verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ettiklerini söylemişti. Peki, Cİhan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden? İşte, haberin detayları...
Son dakika:İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partisinden istifa etti. Paçacı, Altılı Masa toplantısının sürdüğü sırada İYİ Parti Binasını terk etti. Cihan Paçacı, 'Parti kurulları Kemal Bey'i onaylayacak durumda değil.' ifadelerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Haberin duyurulmasının ardından vatandaşlar, konuya dair detayları merak ediyor. İşte, detaylar...
CİHAN PAÇACI İSTİFA ETTİ
Adaylık krizi yaşanan masada toplantı sürerken istifa şoku yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partisinden istifa etti.
Paçacı," Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.
Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." açıklaması yaptı.
TOPLANTI SIRASINDA BİNAYI TERK ETTİ
İYİ Parti binasında gerçekleşen 6'lı masanın 11'inci toplantısı sırasında istifasını açıklayan Paçacı, binayı toplantı sona ermeden terk etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...
- Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?
- Dersler Şubat'ın kaçında başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı!
- EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...
- Survivor bu akşam var mı, yok mu? 26 Ocak Survivor 2023 bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? TV8 yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta 26 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Strep Virüsü nedir? Belirtileri neler, nasıl geçer? Strep A tedavisi var mı? Öldürür mü? Risk grubunda kimler var?
- EYT'yi kaçırana emeklilik TORBADAN çıktı! Prim borcu olanlar saadete kavuşacak! 1999 - 2000-2001-2002 senesinde sigortalı olanlar...
- Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü, neden öldü? Hastalığı neydi? Aslan Akbey'i öldürmüştü! Levent Güner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- KADİR SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne? Türkçe ve Arapça...