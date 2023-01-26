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Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?

Son dakika haberine göre; Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Cihan Paçacı, bugün bir gazetede verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ettiklerini söylemişti. Peki, Cİhan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden? İşte, haberin detayları...

Son dakika:İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partisinden istifa etti. Paçacı, Altılı Masa toplantısının sürdüğü sırada İYİ Parti Binasını terk etti. Cihan Paçacı, 'Parti kurulları Kemal Bey'i onaylayacak durumda değil.' ifadelerinin ardından Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Haberin duyurulmasının ardından vatandaşlar, konuya dair detayları merak ediyor. İşte, detaylar...

CİHAN PAÇACI İSTİFA ETTİ

Adaylık krizi yaşanan masada toplantı sürerken istifa şoku yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partisinden istifa etti.

Paçacı," Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.

Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." açıklaması yaptı.

TOPLANTI SIRASINDA BİNAYI TERK ETTİ

İYİ Parti binasında gerçekleşen 6'lı masanın 11'inci toplantısı sırasında istifasını açıklayan Paçacı, binayı toplantı sona ermeden terk etti.

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