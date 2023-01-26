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Son dakika: Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani’yi kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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