HAVELSAN bir ilke imza attı! Mavi Vatan ona emanet

UZAY GEMİLERİNE BENZERLİK

Uzun süreli görev icra edebilmeleri ve 3 boyutlu ortamda harekat ve personel ihtiyaçlarını karşılayabilme özellikleri göz önüne alındığında denizaltılar, "uzay gemileri/istasyonları" ile büyük benzerlikler gösteriyor.

Bir denizaltının dizaynından hizmet dışına çıkarılmasına kadar geçen ortalama 40-50 yıllık süre göz önüne alındığında halihazırda denizaltının dizaynına yönelik verilecek kararın önümüzdeki 50 yıllık süre içerisindeki personel, harekat ve lojistik ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Bu nedenle kullanılacak teknolojiye ve tasarıma karar verilirken gerçekçilikten uzaklaşmadan ileri görüşlü bir vizyona ihtiyaç duyuluyor.

"Geleceğin denizaltılarının", uygulama alanı her gün genişleyen, birbirleri ile bağlantılı yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, büyük veri, karar destek, nesnelerin interneti, otonom sistemler, robotics sistemler, artırılmış ve görsel gerçeklik, dokunmatik, mimik kontrol, ses aktivasyonu ve benzeri insan-bilgisayar etkileşim yöntemleri gibi birçok teknolojik özelliği bünyesinde barındırması bekleniyor.