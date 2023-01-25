Kahraman komutanın Nimet Encu’nun oğlu babasını son görüşünü anlattı: Birçok operasyona gönüllü katılmış!

'ÖNCELİĞİ TERÖRLE MÜCADELEYDİ, ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

Bu arada, Nimet Encu'nun şehit olduğu 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Şehidin oğlu Barış Encu, babasının kanının yerde kalmadığını ifade ederek, "Şehidimiz 27 yıldır bu işin içerisinde ve sürekli operasyonlara giderdi. Yolundan hiç şaşmazdı. Önceliği operasyonlar ve terörle mücadeleydi ve vatanı için savaşarak var olan biriydi. Allah'a şükürler olsun, şehidimizin kanı yerde kalmadı. Alnımız açık ve rahatlıkla uyuyabiliriz. Babamın kanı yerde kalmadı. Görev arkadaşlarına, devletimize, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok mutlu olduk, bizi yalnız bırakmadılar. Valimiz, bütün komutanlarımız hepsi yanımızda oldular. Bunun için minnettarız" dedi.