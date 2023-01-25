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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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