25 Ocak 2023, Çarşamba
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan kuraklık açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan kuraklık açıklaması

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kuraklık; meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık olarak üçe ayrılıyor. Şu anda yaşadığımız meteorolojik bir kuraklık" dedi.

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