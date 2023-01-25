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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: Firari hükümlü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: Firari hükümlü yakalandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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