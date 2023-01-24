Nihat Hatipoğlu’nun çağrısına sanat dünyasından tam destek! Kur’an-ı Kerim’e alçakça saldıran Rasmus Paludan’a tepki yağdı

Yıldız Tilbe, "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz. Euro, dolar, silah, ilaç, sanayi ve tüm oyuncaklarıyla, yalancı kanun ve yasalarıyla dünyayı işgal etmişler. İnsanları kendi ülkelerinde esir, aç, susuz ve yoksul bırakmışlar. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar... Bu dünya çok firavun gördü bakalım sizi ne bekliyor? İsveç başbakanıymış, Danimarka başbakanıymış, Avrupa Birliği başkanlarıymış... Siz anca kendi başınıza bakarsınız... NATO'ymuş, düşkünler takımı, birbirine yaslanarak ayakta duranlar, ülkem ve değerlerinin düşmanları kazanamayacaksınız" dedi.