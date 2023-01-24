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Haberler Galeri Nihat Hatipoğlu’nun çağrısına sanat dünyasından tam destek! Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran Rasmus Paludan’a tepki yağdı

Nihat Hatipoğlu’nun çağrısına sanat dünyasından tam destek! Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran Rasmus Paludan’a tepki yağdı

İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu provokasyona imza atan aşırı sağcı Rasmus Paludan'a sanat camiasından tepki yağdı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun İslam dünyası için yaptığı birlik çağrısına ilk destek Yıldız Tilbe'den geldi. Peş peşe yaptığı paylaşımlarla İslam düşmanı provokatöre ve ona ses çıkarmayan İsveçli ve Avrupalılara tepki gösteren Tilbe, "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar... Bu dünya çok firavun gördü, bakalım sizi ne bekliyor?" ifadelerini kullandı. İşte sanat dünyasından gelen paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:29
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Nihat Hatipoğlu’nun çağrısına sanat dünyasından tam destek! Kur’an-ı Kerim’e alçakça saldıran Rasmus Paludan’a tepki yağdı

İsveç'te İslam düşmanı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırması tüm dünyanın gündemine oturdu. Bu rezilliğe tepkisini çok net gösteren Türkiye'nin her yerinde Paludan'a öfke ve protestolar devam ederken Batman'da binlerce kişi 'Kur'an-ı Kerim'e sahip çık' mitinginde bir araya geldi.

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Nihat Hatipoğlu’nun çağrısına sanat dünyasından tam destek! Kur’an-ı Kerim’e alçakça saldıran Rasmus Paludan’a tepki yağdı

Bu görüntüler üzerine "Muhteşemsin Batman" diyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İsveç'teki insanlık yoksunu bazı onursuzların yüce kitaba yaptıkları rezilce saldırı sonrasında Türkiye gerekli tepkiyi gösterdi. Diğer İslam ülkelerinden bir ses duymadım. Kur'an-ı Kerim onların da kitabı değil mi? Ne bu korkaklık! İslam ülkeleri birleşse bu rezillikler olabilir mi, yazık" diye açıklamada bulundu. Nihat Hoca'nın tepkisinden sonra sanat dünyası da İsveç'teki bu çirkinliğe sessiz kalmadı.

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Nihat Hatipoğlu’nun çağrısına sanat dünyasından tam destek! Kur’an-ı Kerim’e alçakça saldıran Rasmus Paludan’a tepki yağdı

Yıldız Tilbe, "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz. Euro, dolar, silah, ilaç, sanayi ve tüm oyuncaklarıyla, yalancı kanun ve yasalarıyla dünyayı işgal etmişler. İnsanları kendi ülkelerinde esir, aç, susuz ve yoksul bırakmışlar. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar... Bu dünya çok firavun gördü bakalım sizi ne bekliyor? İsveç başbakanıymış, Danimarka başbakanıymış, Avrupa Birliği başkanlarıymış... Siz anca kendi başınıza bakarsınız... NATO'ymuş, düşkünler takımı, birbirine yaslanarak ayakta duranlar, ülkem ve değerlerinin düşmanları kazanamayacaksınız" dedi.

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Nihat Hatipoğlu’nun çağrısına sanat dünyasından tam destek! Kur’an-ı Kerim’e alçakça saldıran Rasmus Paludan’a tepki yağdı

Sanatçı Uğur Işılak, "Her halinde nefret, tahrik ve düşmanlık var. Çok aşağılıksın İsveç" diye kızgınlığını dile getirdi.

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Nihat Hatipoğlu’nun çağrısına sanat dünyasından tam destek! Kur’an-ı Kerim’e alçakça saldıran Rasmus Paludan’a tepki yağdı

Murat Kekilli, "Demek ifade özgürlüğü! Kur'an-ı Kerim yakılırsa adı ifade özgürlüğü mü oluyor? Hani Kudüs'te Selahattin Eyyubi'nin, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in canlarını ve mallarını bağışlayıp inançlarında özgür bıraktığı atalarının torunları bunlar değil mi? O halde sorun yok! Kim oldukları aşikar... Etme bulma dünyası" diye konuştu.