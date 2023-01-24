24 Ocak 2023, Salı
Nihat Hatipoğlu’nun çağrısına sanat dünyasından tam destek! Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran Rasmus Paludan’a tepki yağdı
İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu provokasyona imza atan aşırı sağcı Rasmus Paludan'a sanat camiasından tepki yağdı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun İslam dünyası için yaptığı birlik çağrısına ilk destek Yıldız Tilbe'den geldi. Peş peşe yaptığı paylaşımlarla İslam düşmanı provokatöre ve ona ses çıkarmayan İsveçli ve Avrupalılara tepki gösteren Tilbe, "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar... Bu dünya çok firavun gördü, bakalım sizi ne bekliyor?" ifadelerini kullandı. İşte sanat dünyasından gelen paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:29
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