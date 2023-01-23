MSB'den son dakika açıklaması: DEAŞ'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.
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