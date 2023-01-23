MSB’den son dakika açıklaması: DEAŞ’lı terörist yakalandı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.