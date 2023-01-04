04 Ocak 2023, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavışoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’la Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın hakkında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

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