Ehliyet Affı Meclis’e ne zaman gelecek? 2.5 Milyon kişiyi etkileyecek! 2023 Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi? Ceza Puanı Sorgulama Ekranı

Milyonların beklediği ehliyet affı ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek. Ancak ehliyet affı tüm cezaları kapsamıyor. Belirli cezalara gelen 2023 ehliyet affı hangi ihlalleri kapsıyor? Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi?

EHLİYET AFFI HANGİ CEZALARI KAPSAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak tarihli Kabine toplantısı ardından ehliyet affına dair şu açıklamayı yaptı: