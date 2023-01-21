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MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atama takvimi, yeni yılın ilk günlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen öğretmenler, bu yıl atamaların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. KPSS sonucuna göre atama tercihi yapacak olan öğretmen adayları, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2023 öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Bu yıl 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 14:19
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MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

2023 yılı öğretmen atamaları hakkında gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 bin öğretmen ataması talep edilirken, söz konusu atamaların olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında Bakan Özer, ihtiyaç doğrultusunda atama yapılacağını belirtmişti. Peki, 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

BAKAN ÖZER'DEN "100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda 100 bin öğretmen atamasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün öğretmen atamasına ilişkin sorusuna, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" yanıt verdi.

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MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvim açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Atama sürecine ilişkin resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni öğretmen atama duyurusu yayımlanmadığı için şartlar belli olmadı. Ancak bir önceki alımda başvuru şartları şu şekildeydi:

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MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),