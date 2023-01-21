MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atama takvimi, yeni yılın ilk günlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen öğretmenler, bu yıl atamaların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. KPSS sonucuna göre atama tercihi yapacak olan öğretmen adayları, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2023 öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Bu yıl 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.01.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 14:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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