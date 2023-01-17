Öğretmen ATAMA DUYURUSU için gözler MEB'de! 2023'te 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Takvim açıklandı mı?

Öğretmenlerin heyecanla beklediği öğretmen ataması hakkında gözler MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi. 2023 yılının ilk ayını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, en çok merak edilen konular arasında bu yıl yapılması beklenen atamalar oldu. Bakan Özer geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL