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Öğretmen ATAMA DUYURUSU için gözler MEB'de! 2023'te 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Takvim açıklandı mı?

Öğretmenlerin heyecanla beklediği öğretmen ataması hakkında gözler MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi. 2023 yılının ilk ayını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, en çok merak edilen konular arasında bu yıl yapılması beklenen atamalar oldu. Bakan Özer geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:07
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Öğretmen ATAMA DUYURUSU için gözler MEB’de! 2023’te 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Takvim açıklandı mı?

2023 öğretmen atama takvimi, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen öğretmenler, bu yıl atama olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında en çok araştırılanlar arasında ise "100 bin öğretmen ataması" yer aldı. Peki, 2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Takvim açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen ATAMA DUYURUSU için gözler MEB’de! 2023’te 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Takvim açıklandı mı?

2023'TE 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda 100 bin öğretmen atamasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün öğretmen atamasına ilişkin sorusuna, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" yanıt verdi.

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Öğretmen ATAMA DUYURUSU için gözler MEB’de! 2023’te 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Takvim açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 öğretmen atamasına ilişkin henüz bir duyuru yayımlanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. MEB tarafından öğretmen atama takvimi hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Öğretmen ATAMA DUYURUSU için gözler MEB’de! 2023’te 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Takvim açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni öğretmen atama duyurusu yayımlanmadığı için şartlar belli olmadı. Ancak bir önceki alımda başvuru şartları şu şekildeydi:

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Öğretmen ATAMA DUYURUSU için gözler MEB’de! 2023’te 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Takvim açıklandı mı?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),