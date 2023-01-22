KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak 2023 Kabine gündeminde neler var? Matrah Düzenlemesi, SGK borçları...

23 Ocak Pazartesi gerçekleşecek olan yılın ikinci Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Masada matrah düzenlemesi, vergi ve SGK borç yapılandırmaları gibi gündem maddeleri yer alıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Pazartesi Kabine gündem 23maddeleri neler? İşte yarınki Kabine Toplantısı'na dair detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantıları iki hafta bir gerçekleştirilmektedir. Son Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Önümüzdeki toplantı tarihi ve saati tam olarak bilinmiyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın 23 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.