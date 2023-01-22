KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak 2023 Kabine gündeminde neler var? Matrah Düzenlemesi, SGK borçları...
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yılın ikinci Kabine Toplantısı 23 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek. Kabine gündem maddelerini merak eden vatandaşlar arama motorlarında detayları araştırmaya başladı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Pazartesi Kabine gündem maddeleri neler?
23 Ocak Pazartesi gerçekleşecek olan yılın ikinci Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Masada matrah düzenlemesi, vergi ve SGK borç yapılandırmaları gibi gündem maddeleri yer alıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 23 Ocak Pazartesi Kabine gündem 23maddeleri neler? İşte yarınki Kabine Toplantısı'na dair detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantıları iki hafta bir gerçekleştirilmektedir. Son Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Önümüzdeki toplantı tarihi ve saati tam olarak bilinmiyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın 23 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMASI
Vergi ve SGK borçları yapılandırılacak, Devlet alacağını uzun vadeye yayıp vatandaşın elini rahatlatacak. Kabine ekonomi gündemiyle pazartesi günü toplanacak.
DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılacak.
Borçların uzun vadelere bölünmesi ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşacak.
İSVEÇ'TE SKANDAL EYLEM
Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise dış politika olacak. Son günlerde Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu ele alınacak. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği için koyduğu şartların üstünü bir kez daha çizecek.
SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içi önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmelere dair önemli hususları bakanlarla paylaşacak.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti ve Suriye ile normalleşme süreci de masada olacak.
BAKANLAR SUNUM YAPACAK
Yakın zamanda Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştiren Ve mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin arka planını kabine üyelerine anlatacak. F-16 konusu ve olası kongre kararı da değerlendirilecek.
2023 SEÇİMLERİ
Kabinenin en önemli başlıklarından biri de 2023 seçimleri olacak. Sandık için 14 Mayıs tarihini işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahadaki son durumu, seçim istişare toplantılarının perde arkasını ve yürütülecek kampanyaya ilişkin hususları değerlendirecek.
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