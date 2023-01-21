İmar affı çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkar?
"İmar affı çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce ev sahibini ilgilendiren düzenlemede kanun teklifi TBMM'de sunulmuştu. Gecekondu, kaçak ve mevzuata uygun olmayan yapılar için gelmesi beklenen afla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, İmar affı çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkar?
"İmar affı çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk olarak çarpık yapılaşmanın önüne geçmek isteyen imar barışı özellikle afet bölgesi için etkili olacak çözümlerden biri olacak. Peki, İmar affı çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkar?
İMAR AFFI NEDİR?
Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.
İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.
İMAR AFFI HANGİ YILLARDA ÇIKMIŞTI?
– 1966 Yılı 775 Sayılı Yasa
– 1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa
– 1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa
– 1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa
– 1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa
– 1987 Yılı 3366 Sayılı Yasa
– 1988 Yılı 3414 Sayılı Yasa
– 1989 Yılı 2981 Sayılı Yasa
– 2008 Yılı 5784 Sayılı Yasa
İMAR AFFI ÇIKACAK MI?
BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:
"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.
Konu şimdilik değerlendirme sürecinde.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İmar affı çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkar?
- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve bilet sorgulama
- 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu mu? Tarih ve kanal için flaş iddia...
- Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?
- EYT'de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?
- İlk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri
- Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...