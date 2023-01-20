20 Ocak 2023, Cuma
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Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 24 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 24 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

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