20 Ocak 2023, Cuma
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Son dakika: Çocukların cinsel istismarı içerikli paylaşımlar yapan 21 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Son dakika: Çocukların cinsel istismarı içerikli paylaşımlar yapan 21 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımlar yaptıkları belirlenen 21 şüpheli yakalandı.

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