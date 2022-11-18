18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2022
ABONE OL
Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 3 şahsa yasal işlem yapılmıştır." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA