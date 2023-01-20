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Son dakika: Afrin'e gönderildiği tespit edilen C4 ve TNT modeli patlayıcılar ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Son dakika: Afrin’e gönderildiği tespit edilen C4 ve TNT modeli patlayıcılar ele geçirildi

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylem yapmak üzere Afrin’e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP ele geçirilerek olası eylemlerin önüne geçildi.

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