20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Zeytin Dalı Harekatı 5. yılında! 2 bin kilometrekare alan temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı 5. yılında! 2 bin kilometrekare alan temizlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
ABONE OL
Zeytin Dalı Harekatı 5. yılında! 2 bin kilometrekare alan temizlendi

20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. yıldönümünde Milli Savunma Bakanlığı tarafından son gelişmeler aktarıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 bin 314 terörist etkisiz, 2 bin kilometrekare alan da güvenli hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci yılında şehit ve gazileri andı.

MSB'den 20 Ocak 2018'de başlayan harekatın beşinci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin anıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, harekata ilişkin verilerin yer aldığı grafik paylaşıldı. Buna göre, Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 askerin anısına 72 savaş uçağının hava taarruzuyla başladı.

Operasyon, siviller, tarihi yapılar ve ibadethanelere zarar verilmeden uluslararası hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde tamamlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 bin 314 terörist etkisiz, 2 bin kilometrekare alan da güvenli hale getirildi.

SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu! İki bölgede PKK’ya darbe MSB DUYURDU! İKİ BÖLGEDE PKK'YA DARBE
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere ağır darbe IRAK'IN KUZEYİNDEKİ TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE
Terör örgütüne ağır darbe! TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE!
Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Zeytin Dalı Harekatı’na dil uzatanlar tek tek alınıyor ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DİL UZATANLAR TEK TEK ALINIYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA