Zeytin Dalı Harekatı 5. yılında! 2 bin kilometrekare alan temizlendi

MSB'den 20 Ocak 2018'de başlayan harekatın beşinci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin anıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadesine yer verildi.