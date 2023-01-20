Zeytin Dalı Harekatı 5. yılında! 2 bin kilometrekare alan temizlendi
20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. yıldönümünde Milli Savunma Bakanlığı tarafından son gelişmeler aktarıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 bin 314 terörist etkisiz, 2 bin kilometrekare alan da güvenli hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci yılında şehit ve gazileri andı.
MSB'den 20 Ocak 2018'de başlayan harekatın beşinci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin anıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, harekata ilişkin verilerin yer aldığı grafik paylaşıldı. Buna göre, Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 askerin anısına 72 savaş uçağının hava taarruzuyla başladı.
Operasyon, siviller, tarihi yapılar ve ibadethanelere zarar verilmeden uluslararası hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde tamamlandı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 bin 314 terörist etkisiz, 2 bin kilometrekare alan da güvenli hale getirildi.
SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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