TNT bombası nedir? İstiklal Caddesi'nde patlayan TNT bombanın özellikleri neler? TNT ne anlama geliyor?
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin yakalanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'ndaki incelemede, saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi. Peki, TNT bomba nedir, özellikleri neler? İşte, bombayla ilgili merak edilenler..
Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısında 6 vatandaşımız şehir olurken, 81 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayla ilgili incelemeler başlatan emniyet güçleri, bombalı saldırıyı düzenleyen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Patlamanın Suriye uyruklu Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirildiği, teröristin terör örgütü PKK/PYD'den talimat aldığı ortaya çıktı. Olayın ardından saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi. Peki, TNT bomba nedir? TNT özellikleri neler? İşte, patlayıcı hakkında merak edilenler...
Dün, 16.20'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bomba patlamasıyla ilgili detaylar netleşti. Eylemi gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır, Küçükçekmece'deki bir adreste yakalandı. 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 81 kişiyi yaralayan bombanın özellikleri ise merak konusu oldu.
TNT AÇILIMI NEDİR?
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'ndaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
TNT bombasının açılımı Trinitrotoluen'dur. Özel olarak 2,4,6-trinitrotoluen, C6H2(NO2)3CH3 formülüne sahip bir kimyasal bileşik olan TNT, bazen kimyasal sentezde bir reaktif olarak kullanılsa da, daha çok uygun kullanım özelliklerine sahip bir patlayıcı madde olarak bilinmektedir. TNT'nin patlayıcı verimi, bombaların standart karşılaştırmalı kuralı ve patlayıcıların yıkıcılığı olarak kabul edilir. Kimyasal bir bileşik olan TNT (2,4,6-trinitrotoluen, C6H2(NO2)3CH3); bomba, mayın ve torpido patlayıcı olarak kullanılıyor.
TNT NEDİR?
İlk kez 1863 yılında Alman kimyager Joseph Wilbrand tarafından sentezlenen TNT (2,4,6-trinitrotoluen), kimyasal bir bileşendir ve formülü (C6H2(NO2)3CH3) şeklindedir. Günümüzde daha çok patlayıcı olarak kullanılan TNT'nin, çok uzun bir süre patlayıcı özelliği keşfedilmedi.
TNT BOMBA ÖZELLİKLERİ NELER?
Tehlikeli bir madde olan TNT'nin özellikleri şu şekilde:
Tozu cildin, tırnakların, saçın ve mukozanın sararmasına, deriye değmesi ise deride dökümntü ve kaşıntılı egzama sebep olur.
TNT ayrıca mukus ve kan hastalıklarına neden olmaktadır.
Nefes veya yutma yolu ile vücuda girdiğind; mide rahatsızlıklarına, zehirlenmeye, böbrek ve idrar yolları hastalıklarına ve komaya sebep olur.
En iyi bilinen ve patlayıcı madde olarak en yaygın kullanılan bileşik TNT'dir.
Toksik ve mutajenik bir kimyasal olan TNT, yeraltı sularına karışırsa çevre ve insan sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturur.
TNT kokusuz, sarı renkli, doğal olarak meydana gelmeyen katı
bir maddedir.
TNT 80,6 °C'de erir ve donduğunda renksiz kristallere dönüşür.
Oda sıcaklığında sudaki çözünürlüğü çok düşüktür.
Etanol, aseton ve metanol gibi çözücülerde iyi derecede çözünmektedir.
TNT TARİHİ
TNT, ilk kez 1863 yılında Alman kimyager Joseph Wilbrand tarafından sentezlendi. Uzun yıllar boyunca patlayıcı özelliği keşfedilmeyen TNT, boyar madde olarak kullanıldı. TNT'nin patlayıcı özelliğinin keşfiyle birlikte önce 1902 yılında Almanlar, 1907'de de İngilizler tarafından kullanıldı. Bileşik, günümüzde yaygın şekilde kullanılır.
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