TNT bombası nedir? İstiklal Caddesi’nde patlayan TNT bombanın özellikleri neler? TNT ne anlama geliyor?

TNT BOMBA ÖZELLİKLERİ NELER?

Tehlikeli bir madde olan TNT'nin özellikleri şu şekilde:

Tozu cildin, tırnakların, saçın ve mukozanın sararmasına, deriye değmesi ise deride dökümntü ve kaşıntılı egzama sebep olur.

TNT ayrıca mukus ve kan hastalıklarına neden olmaktadır.

Nefes veya yutma yolu ile vücuda girdiğind; mide rahatsızlıklarına, zehirlenmeye, böbrek ve idrar yolları hastalıklarına ve komaya sebep olur.

En iyi bilinen ve patlayıcı madde olarak en yaygın kullanılan bileşik TNT'dir.