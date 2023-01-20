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Rapçi Ezhel'den PKK propagandası: Kürdistan'ı savunuyorum başkenti de Ankara'dır İstanbul'dur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Rapçi Ezhel’den PKK propagandası: Kürdistan’ı savunuyorum başkenti de Ankara’dır İstanbul’dur

Gençlerin beynini yıkamaya çalışan şarkılarında adeta uyuşturucu pazarlayan 'Ezhel' takma adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. "Kürdistan'ı savunuyorum" diyen İpekçioğlu, sözlerinin devamında ise "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Bir süredir Almanya'da yaşadığı belirtilen ve 'Ezhel' adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyundu.

PKK'NIN BORAZANI EZHEL: "KÜRDİSTAN'IN BAŞKENTİ ANKARA'DIR"

"Kürdistan'ı savunuyorum" diyen İpekçioğlu, PKK'nın propagandasını yaparak, "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEKİLDE BU MESELE ÇÖZÜLECEK"

Sözde şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zaten Rumlar gitmiş, zaten Ermeniler gitmiş. Ben bir de Kürtler giderse benim kalbim artık dayanmaz. Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum."

İLK SKANDALI DEĞİL

Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan rapçi Ezhel, geçtiğimiz yıllarda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef almıştı. Özellikle gençlerin hedef kitlesinde olduğu rapçi Ezhel, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda "F.ck You Mr. Erdoğan" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

"PKK'NIN KARA PARALARI AVRUPA'DA RAPÇİLER İLE AKLADIĞI" İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda, gençleri uyuşturucuya özendiren sözde sanatçıların PKK bağlantısı olduğu iddia edilmişti.

Örgütle bağlantılı aşiretlerin, uyuşturucu yoluyla devşirdiği kara paraları, Almanya'da bulunan 'Xatar' takma adlı rapçi üzerinden akladığı öne sürülmüştü.

Ezhel dahil son dönemde popüler olan birçok yeni nesil rapçinin akıl hocası olarak bilinen Xatar'ın, müzik platformu Spotify üzerinden dinlenme oranlarını manipüle ettiği ve yolla ün oluşturduğu iddia edilmişti.

Rapçi Ezhel’den PKK propagandası RAPÇİ EZHEL'DEN PKK PROPAGANDASI

Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan hakkında alçak ifadeler!

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