Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel'den Başkan Erdoğan hakkında küfürlü paylaşım!
Gençlerin beynini yıkamaya çalışan şarkılarında adeta uyuşturucu pazarlayan rapçi Ezhel, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan hakkında küfür içerikli ifadeler kullandı. Ağza alınmayacak ifadelere tepki gösteren vatandaşlar, "Sürekli küfürler yağdıran bu keş ne zaman tutuklanacak" yorumu yaptı.
Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan Rapçi Ezhel, uyuşturucu skandalından sonra bir başka rezalete imza attı.
ERDOĞAN HAKKINDA ALÇAK İFADELER
Özellikle gençlerin hedef kitlesinde olduğu rapçi Ezhel, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda "F.ck You Mr. Erdoğan" sözleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: DERHAL TUTUKLANSIN
Sürekli küfür, fuhuş, alkol ve uyuşturucu içerikli şarkılar yapan ve son olarak Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanan Rapçi Ezhel sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları, Ezhel'in bu alçak paylaşımı için tutuklama çağrısında bulundu. (Takvim.com.tr)