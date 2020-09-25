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Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel'den Başkan Erdoğan hakkında küfürlü paylaşım!

Gençlerin beynini yıkamaya çalışan şarkılarında adeta pazarlayan , hesabından Başkan Erdoğan hakkında içerikli ifadeler kullandı. Ağza alınmayacak ifadelere tepki gösteren vatandaşlar, "Sürekli küfürler yağdıran bu keş ne zaman tutuklanacak" yorumu yaptı.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel'den Başkan Erdoğan hakkında küfürlü paylaşım!

hesapları ve söylediği bazı şarkılarında kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan , uyuşturucu skandalından sonra bir başka rezalete imza attı.



ERDOĞAN HAKKINDA ALÇAK İFADELER
Özellikle gençlerin hedef kitlesinde olduğu rapçi , sosyal medya hesabı 'dan yaptığı bir paylaşımda "F.ck You Mr. Erdoğan" sözleriyle Başkan 'ı hedef aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: DERHAL TUTUKLANSIN

Sürekli , fuhuş, alkol ve uyuşturucu içerikli şarkılar yapan ve son olarak Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanan Rapçi Ezhel sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları, Ezhel'in bu alçak paylaşımı için tutuklama çağrısında bulundu. (Takvim.com.tr)





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