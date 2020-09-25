Uyuşturucu müptelası Rapçi Ezhel'den Başkan Erdoğan hakkında küfürlü paylaşım!

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: DERHAL TUTUKLANSIN

Sürekli küfür, fuhuş, alkol ve uyuşturucu içerikli şarkılar yapan ve son olarak Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanan Rapçi Ezhel sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları, Ezhel'in bu alçak paylaşımı için tutuklama çağrısında bulundu. (Takvim.com.tr)











