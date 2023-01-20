Rapçi Ezhel'den PKK propagandası: Kürdistan'ı savunuyorum başkenti de Ankara'dır İstanbul'dur

Gençlerin beynini yıkamaya çalışan şarkılarında adeta uyuşturucu pazarlayan 'Ezhel' takma adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. "Kürdistan'ı savunuyorum" diyen İpekçioğlu, sözlerinin devamında ise "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur" şeklinde skandal ifadeler kullandı.