20 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rapçi Ezhel'den PKK propagandası: Kürdistan'ı savunuyorum başkenti de Ankara'dır İstanbul'dur
Gençlerin beynini yıkamaya çalışan şarkılarında adeta uyuşturucu pazarlayan 'Ezhel' takma adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. "Kürdistan'ı savunuyorum" diyen İpekçioğlu, sözlerinin devamında ise "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur" şeklinde skandal ifadeler kullandı.