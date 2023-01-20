Elon Musk’tan flaş petrol ve gaz açıklaması! 2073 yılından önce tepe yapacak

Dünyadaki petrol ve gaz rezervleri hızla tükenmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar artarken elektrikli cihazların sayısı da her geçen gün katlanıyor. Kısa süre önce hayatımıza giren elektrikli otomobilleri yollarda daha fazla görür hale geldik.