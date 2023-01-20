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Elon Musk'tan flaş petrol ve gaz açıklaması! 2073 yılından önce tepe yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Elon Musk’tan flaş petrol ve gaz açıklaması! 2073 yılından önce tepe yapacak

Twitter CEO'su Elon Musk, dünya genelinde kriz haline gelen petrol ve gaz tüketimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar artarken, Musk devrin değişeceğini işaret etti. Twitter CEO'su Elon Musk, petrol ve gaz tüketiminin 2073 yılından önce tepe yapacağını söyledi.

Milyarder iş insanı Elon Musk, petrol ve gaz tüketimine ilişkin ilginç bir anekdot paylaştı.

Dünyadaki petrol ve gaz rezervleri hızla tükenmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar artarken elektrikli cihazların sayısı da her geçen gün katlanıyor. Kısa süre önce hayatımıza giren elektrikli otomobilleri yollarda daha fazla görür hale geldik.

Milyarder iş insanı Elon Musk ise petrol ve gaz tüketimine ilişkin ilginç bir anekdot paylaştı. Musk, petrol ve gaz tüketiminin 2073 yılından çok daha önce tepe seviyelere çıkacağını söyledi.

"PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK"

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon ise Petrol ve gaz tüketiminin gelecek 50 yılda gerekli olmaya devam edeceğini ve petrol fiyatlarının daha da yükseliş göstereceğini söylemişti.

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