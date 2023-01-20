Elon Musk'tan flaş petrol ve gaz açıklaması! 2073 yılından önce tepe yapacak
Twitter CEO'su Elon Musk, dünya genelinde kriz haline gelen petrol ve gaz tüketimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar artarken, Musk devrin değişeceğini işaret etti. Twitter CEO'su Elon Musk, petrol ve gaz tüketiminin 2073 yılından önce tepe yapacağını söyledi.
Milyarder iş insanı Elon Musk, petrol ve gaz tüketimine ilişkin ilginç bir anekdot paylaştı.
Dünyadaki petrol ve gaz rezervleri hızla tükenmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar artarken elektrikli cihazların sayısı da her geçen gün katlanıyor. Kısa süre önce hayatımıza giren elektrikli otomobilleri yollarda daha fazla görür hale geldik.
Milyarder iş insanı Elon Musk ise petrol ve gaz tüketimine ilişkin ilginç bir anekdot paylaştı. Musk, petrol ve gaz tüketiminin 2073 yılından çok daha önce tepe seviyelere çıkacağını söyledi.
"PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK"
JP Morgan CEO'su Jamie Dimon ise Petrol ve gaz tüketiminin gelecek 50 yılda gerekli olmaya devam edeceğini ve petrol fiyatlarının daha da yükseliş göstereceğini söylemişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Diyanet 20 Ocak Cuma Hutbesi konusu ne? "ALLAH’IM! ÜÇ AYLARI BİZE BEREKETLİ KIL" İstanbul, İzmir, Bursa Cuma Vakitleri
- Son dakika: 2023 yeni borç yapılandırma paketi nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Vergi borcu, prim, ceza...
- 20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...
- Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...
- 19 OCAK REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? Zirvedeki isim...
- Üfürükçü Süleyman tutuklandı mı? Aradaki yaş farkı yenilir yutulur değil! Müge Anlı Konya Üfürükçü Hoca-Hilal olayı son durum ne?
- Kurtlar Vadisi KAOS 1. bölüm yayın tarihi belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler olacak? 2023 Kurtlar Vadisi son durum ne?
- Çoğu kişi GRİP SANIP GEÇİYOR! Sakın Göz Ardı Etmeyin! Meğer KANSER belirtisiymiş! Sağlığınızdan edebilir! Uzmanlar Uyardı!
- ALDATMAK ATV İZLE! Aldatmak 17. bölüm özeti! Oylum ve Tolga aşkında neler oldu? 19 Ocak ATV CANLI YAYIN
- KARNE MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı güzel sözler! Karne alan öğrenciye komik FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM tebrik mesajları!
- Yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ
- Bugün karneler saat kaçta verilecek? İstanbul'da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf karneler ne zaman dağıtılacak?