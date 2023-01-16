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Yeni bir PETROL kuyusu daha açıldı! Adana’da petrol rezervi artıyor mu? A Haber’de ilk kez gösterdi! İşte İngilizlerin PETROL haritaları

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adana İmamoğlu ilçesinde yeni bir petrol kuyusu açtı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:40
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Yeni bir PETROL kuyusu daha açıldı! Adana’da petrol rezervi artıyor mu? A Haber’de ilk kez gösterdi! İşte İngilizlerin PETROL haritaları

1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu bölgede yeni kuyu açıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adana İmamoğlu ilçesinde yeni bir petrol kuyusu açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni bir PETROL kuyusu daha açıldı! Adana’da petrol rezervi artıyor mu? A Haber’de ilk kez gösterdi! İşte İngilizlerin PETROL haritaları

BETON DÖKÜLEREK KAPATILMIŞTI

İngiliz araştırmacılar Adana'da 1956 yılında çalışma yaptı.

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Yeni bir PETROL kuyusu daha açıldı! Adana’da petrol rezervi artıyor mu? A Haber’de ilk kez gösterdi! İşte İngilizlerin PETROL haritaları

Peki tarihte burası İngilizler tarafından nasıl konumlandırıldı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan 50'li yıllara ait İngiliz petrol haritalarını ilk kez gösterdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Yeni bir PETROL kuyusu daha açıldı! Adana’da petrol rezervi artıyor mu? A Haber’de ilk kez gösterdi! İşte İngilizlerin PETROL haritaları

Biz buraya baharda ve yaz aylarında geldik gördük. Onların semeresini görmek kamuoyundaki oluşan etkiyi görmek çok önemli.

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Yeni bir PETROL kuyusu daha açıldı! Adana’da petrol rezervi artıyor mu? A Haber’de ilk kez gösterdi! İşte İngilizlerin PETROL haritaları

Görmüş olduğumuz yer 60 km kuzey batısındayız Adana'nın. Burası bizim daha önce yayın yapmış olduğumuz yerlerin TPAO'nun sondaj çalışmalarıyla ortaya çıkartılmış gördüğümüz gibi oldukça önemli.