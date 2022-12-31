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Son dakika | Ülkü Ocakları Genel Eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

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Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Son dakika | Ülkü Ocakları Genel Eski Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Son dakika haberi... Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Ankara Valiliği olayla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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