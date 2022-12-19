CIA’nın operasyon elemanı Michael Rubin’den skandal sözler! Başkan Erdoğan’a tehdit: Türkiye senden kurtulacak

RESMEN TEHDİT ETTİ

ABD'li Rubin, "@mrubin1971" uzantılı resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek." şeklinde alçak söylemlerde bulundu.



CIA'nın operasyon elemanı Rubin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan kızgın çünkü:

1- Ben onun kriminal icraatlerini eleştiriyorum

2- Erdoğan'ın anti-demokratik baskılarına karşı diğer ülkelerin AKP'yi tanımaması gerektiğini savunuyorum.

Özur dilerim Sn. Başkan: Beni susturamazsın. Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek."