CIA'nın operasyon elemanı Michael Rubin'den skandal sözler! Başkan Erdoğan'a tehdit: Türkiye senden kurtulacak
FETÖ desteksi olduğu bilinen ve CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı Michael Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal paylaşımlarda bulundu. Rubin, aklınca tehdit ettiği skandal paylaşımında “Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek” ifadelerini kullandı.
Başka Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen, son olarak CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.
RESMEN TEHDİT ETTİ
ABD'li Rubin, "@mrubin1971" uzantılı resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek." şeklinde alçak söylemlerde bulundu.
CIA'nın operasyon elemanı Rubin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan kızgın çünkü:
1- Ben onun kriminal icraatlerini eleştiriyorum
2- Erdoğan'ın anti-demokratik baskılarına karşı diğer ülkelerin AKP'yi tanımaması gerektiğini savunuyorum.
Özur dilerim Sn. Başkan: Beni susturamazsın. Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek."
İLK REZİLLİĞİ DEĞİL
CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olan ABD'de American Enterprise Institute isimli düşünce kuruluşunda görev yapan CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak faaliyet yürüten Michael Rubin, daha önce 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş, FETÖ'ye açıktan destek vermiş ve Başkan Erdoğan'a defalarca kez tehdit ve hakarette bulunmuştu.
DARBEYİ SAVUNMUŞTU
Rubin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra kaleme aldığı "Neden Türkiye'deki darbe ümit anlamına gelebilir" başlıklı yazısında açıkça kanlı girişimin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu yazmış, Başkan Erdoğan ve hükümetten "ancak bu şekilde kurtulmanın mümkün olduğunu" savunmuştu.
FETÖ'NÜN İNTERNET SİTESİNDE MAKALESİ ÇIKTI
Rubin, FETÖ'ye verdiği destekle de biliniyor. Darbe girişiminde FETÖ'yü aklamaya çalışan ve Türkiye aleyhindeki mesnetsiz iddia ve iftiralarında bulunan Rubin'in, "Reconsidering Fetullah Gülen (Fethullah Gülen'i Yeniden Düşünmek)" başlıklı makalesinin FETÖ örgütü elebaşı Gülen'e ait internet sitesinde yer alması dikkati çekmişti. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlar sergileyen Rubin hakkında 'örgüt adına suç işlemek'ten suç duyurusunda bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? MSB ASAL DUYURULAR
- Rıfat Ilgaz'ın acı günü! Oğlu Aydın Ilgaz hayatını kaybetti
- İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burs ücretleri ne kadar, kaç TL?
- En uzun gece ne zaman? 2022 Aralık ayı kış gündönümü hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlayacak?
- İller Bankası sözleşmeli personel alımı ilanı: 2022 İLBANK personel alımı başvuru tarihi ve şartlar! KADRO DAĞILIMI LİSTESİ
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri YATTI MI? 2022 Hemşire, doktor, sağlık teknikeri promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Hesaplara ne zaman geçecek?
- Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta başlayacak, bitecek? 20 Aralık asgari ücret üçüncü toplantı takvimi belli oldu!
- Asgari ücret kaç toplantıda belirlenir? 2023 asgari ücret 3. ve son toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Meğer bir zamanlar...
- TOKİ yeni kura takvimi: İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 2022 Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca...
- Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Üniversite öğrencilerine yeni yıl müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak
- Sağlık raporları uzatıldı mı? Ne zamana kadar uzatıldı? 2023 İlaç raporları ne zaman yenilenecek?