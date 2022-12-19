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CIA'nın operasyon elemanı Michael Rubin'den skandal sözler! Başkan Erdoğan'a tehdit: Türkiye senden kurtulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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CIA’nın operasyon elemanı Michael Rubin’den skandal sözler! Başkan Erdoğan’a tehdit: Türkiye senden kurtulacak

FETÖ desteksi olduğu bilinen ve CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı Michael Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal paylaşımlarda bulundu. Rubin, aklınca tehdit ettiği skandal paylaşımında “Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek” ifadelerini kullandı.

Başka Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen, son olarak CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.

RESMEN TEHDİT ETTİ

ABD'li Rubin, "@mrubin1971" uzantılı resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek." şeklinde alçak söylemlerde bulundu.

CIA'nın operasyon elemanı Rubin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan kızgın çünkü:
1- Ben onun kriminal icraatlerini eleştiriyorum
2- Erdoğan'ın anti-demokratik baskılarına karşı diğer ülkelerin AKP'yi tanımaması gerektiğini savunuyorum.
Özur dilerim Sn. Başkan: Beni susturamazsın. Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek."

İLK REZİLLİĞİ DEĞİL

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olan ABD'de American Enterprise Institute isimli düşünce kuruluşunda görev yapan CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak faaliyet yürüten Michael Rubin, daha önce 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş, FETÖ'ye açıktan destek vermiş ve Başkan Erdoğan'a defalarca kez tehdit ve hakarette bulunmuştu.

DARBEYİ SAVUNMUŞTU

Rubin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra kaleme aldığı "Neden Türkiye'deki darbe ümit anlamına gelebilir" başlıklı yazısında açıkça kanlı girişimin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu yazmış, Başkan Erdoğan ve hükümetten "ancak bu şekilde kurtulmanın mümkün olduğunu" savunmuştu.

FETÖ'NÜN İNTERNET SİTESİNDE MAKALESİ ÇIKTI

Rubin, FETÖ'ye verdiği destekle de biliniyor. Darbe girişiminde FETÖ'yü aklamaya çalışan ve Türkiye aleyhindeki mesnetsiz iddia ve iftiralarında bulunan Rubin'in, "Reconsidering Fetullah Gülen (Fethullah Gülen'i Yeniden Düşünmek)" başlıklı makalesinin FETÖ örgütü elebaşı Gülen'e ait internet sitesinde yer alması dikkati çekmişti. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlar sergileyen Rubin hakkında 'örgüt adına suç işlemek'ten suç duyurusunda bulunmuştu.



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