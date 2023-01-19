Çanakkale’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu | İzmir’de de hissedildi | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.