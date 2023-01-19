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Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu | İzmir'de de hissedildi | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Çanakkale’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu | İzmir’de de hissedildi | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.19 05:22:27 39.4965 25.8633 10.9 -.- 4.7 4.4 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.01.19 05:22:27)
2023.01.19 03:48:22 38.5698 44.5867 5.0 -.- 1.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 03:46:31 40.6110 28.9172 6.7 -.- 2.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.01.19 03:34:56 39.3523 26.2535 3.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 03:31:44 39.3747 26.2550 11.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 03:28:57 39.3705 26.2865 3.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 03:09:53 38.4392 44.6322 20.7 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 03:00:54 38.6158 44.7228 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 02:41:43 36.9185 30.2935 5.0 -.- 1.7 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.01.19 02:38:23 39.3697 26.2180 15.4 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 02:28:03 38.3408 27.2050 15.8 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.19 02:13:51 39.3513 26.1980 15.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.19 02:12:10 38.5855 44.8318 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel


2023.01.19 01:53:24 38.5678 44.7812 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 01:51:47 38.5062 44.8525 5.0 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 00:57:33 38.5703 44.6110 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.19 00:56:15 38.3317 27.2047 6.9 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.19 00:50:51 40.6488 30.3678 20.1 -.- 1.5 -.- BOGAZKOY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2023.01.19 00:01:32 40.5148 32.9543 5.0 -.- 2.7 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2023.01.18 23:55:34 40.5473 25.5880 5.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.01.18 23:49:16 38.3468 27.2747 5.0 -.- 1.5 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 23:40:03 38.3427 27.2257 6.8 -.- 2.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 23:25:22 39.4067 41.1985 2.6 -.- 2.5 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2023.01.18 23:05:28 40.1758 31.5448 9.7 -.- 2.2 -.- ATCA-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2023.01.18 23:02:26 37.0630 28.4397 11.0 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.18 22:56:05 39.4503 41.1498 9.4 -.- 1.6 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

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