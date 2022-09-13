Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: Savaşın Sakarya’da geçtiğini zannetti

12 Mİ 24 MÜ 25 Mİ?

Kılıçdaroğlu, "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor." dedi.

KALEM YUKARI DEĞİL YERE DÜŞÜYORMUŞ

Ayrıca, "Yer çekimi var mı? Evet, var. Kalemi yere atınca yukarı değil yere düşüyor" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantının basına açık bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu bölgesel gaflarına hız kesmeden devam etti.