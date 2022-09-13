Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Savaşın Sakarya'da geçtiğini zannetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Sakarya'da gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan CHP lideri, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kentte gerçekleştiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu büyük bir gafa imza attığı açıklamasında, " Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da Çorum ve Konya'dan ülke olarak bahsetmiş, fındık üretiminin yüzde 42'sinin ise Şanlıurfa'da yapıldığını öne sürmüştü. İşte CHP liderinin gafları...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katılmak üzere Sakarya'ya gitti. Kentteki farklı kesimlerin temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri, konuşmasını yapmak üzere Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.
SAVAŞIN SAKARYA'DA GEÇTİĞİNİ ZANNETTİ
Yaptığı gaflarla sık sık gündeme gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada yeni bir gafa daha imza attı.
Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem oldu.
"KURTULUŞ SAVAŞININ EN KANLI SAVAŞI SAKARYA'DA YAPILDI"
CHP lideri, tarihi gerçeklerden uzak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."
GAFLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Geçtiğimiz aylarda, Konya'nın yerel kanallarından TV42'deki canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, "Konya zengin bir ülkedir" demişti.
ATATÜRK SKANDALI
Geçtiğimiz yıllarda partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkartıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan eleman getirtiyorlar nasıl koruruz diye. Ve bu zeytinle ilgili yasa 1939 yılında çıkıyor." ifadelerini kulanmıştı.
12 Mİ 24 MÜ 25 Mİ?
Kılıçdaroğlu, "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor." dedi.
KALEM YUKARI DEĞİL YERE DÜŞÜYORMUŞ
Ayrıca, "Yer çekimi var mı? Evet, var. Kalemi yere atınca yukarı değil yere düşüyor" şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantının basına açık bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu bölgesel gaflarına hız kesmeden devam etti.
AFFEDERSİNİZ!
Kılıçdaroğlu, "1,5 milyon ton rezerve sahibiz" dedi ve sürekli etraftakiler onu düzeltti. "Uzun Hasan'ın topraklarındayız affedersiniz Uzun Mehmet" diyerek yine gaflarına devam etti.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.
ÇORUM CİDDİ İHRACAT YAPAN ÜLKEDİR
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi.
FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ TEK BAŞINA ŞANLIURFA ÜRETİR
Şimdi de "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" gafıyla gündemi alt üst etti! Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter'dan cevap verdi: "Peki bundan fındığın haberi var mı?"
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